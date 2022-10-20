В российском городе обнаружили «резиновую» квартиру с мигрантами

В Калининграде обнаружили «резиновую» квартиру с 76 мигрантами

В Калининграде нашли «резиновую» квартиру, в которой прописаны несколько десятков иностранных граждан. О происходящем в российском городе сообщили в пресс-службе УМВД региона.

49-летний мужчина оформил фиктивную регистрацию для 76 мигрантов по их просьбе — все иностранцы работали строителями и должны были встать на миграционный учет, чтобы продолжать трудовую деятельность. Россиянин прописал их в своем доме, расположенном на улице Олега Кошевого, без предоставления им фактического проживания. С каждого иностранного гражданина за свои услуги мужчина заработал по 500 рублей.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ему грозит до трех лет тюрьмы.

В сентябре стало известно, что семейная пара из Нижневартовска прописала в арендном жилье 290 иностранных граждан. За свои услуги с каждого мигранта они брали сумму размером от 3,5 тысячи до 20 тысяч рублей.

