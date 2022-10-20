НИУ ВШЭ: раскрыт механизм рискованного поведения

Команда российских ученых в совместной работе с коллегами из Нидерландов раскрыла механизм рискованного поведения. О результатах работы сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

В процессе исследования специалисты подавляли активность некоторых участков префронтальной коры мозга, ответственной за склонность к алкоголизму, риску, ожирению и импульсивности, с помощью трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС). Этот метод позволяет неинвазивно повысить или понизить работу нейронов в определенной зоне мозга при помощи высоко- или низкочастотных магнитных полей.

Всего в эксперименте приняли участие 30 добровольцев из студентов НИУ ВШЭ и интернет-пользователей. Во время стимуляции испытуемых просили выбрать один из вариантов в денежной лотерее.

Оказалось, что подавление активности левой половины дорсолатеральной префронтальной коры снижает благоразумность действий — участники нерационально оценивали свои шансы на выигрыш или проигрыш. Подобные процессы могут также происходить при наличии игровой зависимости, считают специалисты. Дальнейшие эксперименты в этом направлении помогут использовать наработки для борьбы с расстройством.

Ранее сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) представили новый метод внедрения генов в мозг в ходе генной терапии с помощью ультразвука.