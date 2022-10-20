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23:45, 20 октября 2022Мир

В России призвали США отказаться от ядерной риторики

Посол РФ в Вашингтоне Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США необходимо прекратить использовать риторику о ядерной войне. Его слова приводит ТАСС.

Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики и подчеркнул, что «нельзя допускать бряцания ядерным оружием».

«Это крайне деликатный вопрос. Ни на день нельзя забывать, что ядерная война никогда не должна быть развязана. В ядерном конфликте не может быть победителей», — отметил дипломат.

Ранее Антонов обвинил США в переходе всех обозначенных границ. «Они давно перешли эти красные линии», — подчеркнул российский дипломат.

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Марина Совина
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