В России призвали США отказаться от ядерной риторики

Посол РФ в Вашингтоне Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США необходимо прекратить использовать риторику о ядерной войне. Его слова приводит ТАСС.

Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики и подчеркнул, что «нельзя допускать бряцания ядерным оружием».

«Это крайне деликатный вопрос. Ни на день нельзя забывать, что ядерная война никогда не должна быть развязана. В ядерном конфликте не может быть победителей», — отметил дипломат.

Ранее Антонов обвинил США в переходе всех обозначенных границ. «Они давно перешли эти красные линии», — подчеркнул российский дипломат.