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23:19, 20 октября 2022Россия

Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий

Посол России в Вашингтоне Антонов обвинил США в переходе всех возможных красных линий
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24» выступил с обвинениями в адрес США, отметив, что они перешли все возможные красные линии, которые были обозначены Москвой, сообщает ТАСС.

«Они давно перешли эти красные линии», — заявил российский дипломат.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что США не разделяют оценку Антонова о том, что у них отсутствуют каналы коммуникации с Москвой. По его словам, у Вашингтона «есть способы» донести послания до России.

Помимо этого, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают возможность применения новых санкций в отношении России и Ирана на фоне их военно-технического сотрудничества.

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Марина Совина
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