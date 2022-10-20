Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий

Посол России в Вашингтоне Антонов обвинил США в переходе всех возможных красных линий

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24» выступил с обвинениями в адрес США, отметив, что они перешли все возможные красные линии, которые были обозначены Москвой, сообщает ТАСС.

«Они давно перешли эти красные линии», — заявил российский дипломат.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что США не разделяют оценку Антонова о том, что у них отсутствуют каналы коммуникации с Москвой. По его словам, у Вашингтона «есть способы» донести послания до России.

Помимо этого, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США допускают возможность применения новых санкций в отношении России и Ирана на фоне их военно-технического сотрудничества.