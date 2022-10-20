Великобритании предрекли раскол после отставки Трасс

Политолог Ордуханян предрек Великобритании раскол после отставки Трасс

После отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании страну могут ждать радикальные внутриполитические перемены, считает политолог Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек стране раскол.

«Трасс ушла ввиду целого ряда обстоятельств, — считает Ордуханян. — Во-первых, ее персональные характеристики не соответствовали этой высокой должности. Во-вторых, экономическая и геополитическая ситуации изменились не в пользу англосаксонского мира. В-третьих, многие упускают такую деталь, что, пожалуй, не внешне-, а именно внутриполитический фактор сыграл ключевую роль».

Политолог напомнил, что о своих планах выйти из состава Великобритании уже заявляла Шотландия. То же желание высказывали Уэльс и Северная Ирландия. Особенно острой ситуация, считает Ордуханян, стала после смерти королевы Елизаветы II.

«Все три региона одновременно, что является совершенно беспрецедентным случаем, заявили о намерении стать независимыми и выйти из состава Великобритании. Британский политический эстеблишмент, в свою очередь, прекрасно понимает, что такой лидер как Трасс не способен противостоять подобным процессам. Политик ошибочно сосредоточилась на внешнеполитических вопросах, забыв о внутренних проблемах», — подчеркнул политолог.

А ведь за экономической идет политическая нестабильность, которая будет характеризоваться как раз развалом Великобритании. Интересно, что после этого можно будет вполне легитимно называть Великобританию Англией Рафаэль Ордуханян политолог

Ордуханян заключил, что причиной фиаско Лиз Трасс стали не только внешнеполитические, но и внутриполитические провалы, которые могут обернуться развалом страны.

Напомним, премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Сообщая о принятом решении, Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.