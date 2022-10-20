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10:52, 20 октября 2022Ценности

Россияне начали чаще пользоваться отечественной косметикой

Доля покупок косметики российских брендов выросла до 30 процентов за три квартала

Фото: Raphael Lovaski / Unsplash

Россияне начали чаще отдавать предпочтение косметике отечественного производства в последние девять месяцев. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов банка «Русский стандарт».

По результатам исследования, доля покупок косметики российских брендов в общем объеме за последние три квартала выросла до 30 процентов. При этом за аналогичный период 2021 года доля отечественных бьюти-компаний была равна 23 процентам. «В наполнении кассовых чеков покупок косметических средств аналитиками банка был отмечен интересный тренд — соотношение иностранных брендов к отечественным составило 70 к 30 процентам за три квартала 2022 года. При этом годом ранее аналогичное соотношение по этим брендам было 77 к 23 соответственно», — говорится в отчете.

Специалисты предполагают, что россияне стали чаще пользоваться отечественной косметикой на фоне сокращения ассортимента в магазинах некоторых иностранных марок. Кроме того, в стране увеличилось число российских брендов качественной косметики, а интерес к различным эко-средствам по уходу за телом и волосами из натуральных местных ингредиентов растет.

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Также выяснилось, что средний чек на покупку зарубежной продукции остается выше, чем для отечественной. По данным банка, общий средний чек на российскую косметику за три квартала 2022 года составил 330 рублей, в то время как средний чек на косметику иностранных брендов — 463 рубля.

В октябре в России вновь открылись магазины парфюмерии и косметики «Иль де ботэ», где продолжили действовать старые бонусные карты. Они возобновили работу на месте торговых точек бренда Sephora. Магазины в столичных торговых центрах «Атриум» и Avenue Southwest распродавали продукцию с истекающим сроком годности, скидки на нее доходили до 70 процентов.

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Дина Васильева
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