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20:57, 20 октября 2022Забота о себе

Дачникам и садоводам посоветовали успеть две вещи до наступления холодов

Садовод Воронова: перед зимой нужно срезать многолетние цветы и обвязать деревья от мышей

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Перед зимой на садовом участке нужно обвязать деревья от мышей и срезать многолетние цветы, рассказала ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Две вещи, которые надо успеть до наступления холодов, она назвала дачникам и садоводам в беседе с «Радио Sputnik».

По словам Вороновой, срезать многолетние цветы необходимо, поскольку весной ботва будет мешать. «При ее уборке мы можем повредить ростки, которые очень рано стартуют. Поэтому ее надо осенью срезать и сложить в компост. Кроме того, в остатках стеблей мыши могут устроить норки», — предупредила она.

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Также, продолжила Воронова, ботва является рассадником болезней растений, которые могут перезимовать на грядке, если не срезать лишнее. «В грядки нужно внести подкормки, иногда золу, чтобы возобновить те вещества, которые ушли с урожаем. В ноябре надо обвязать деревья от мышей. Это обычно делается перед снегом, сейчас еще тепло и они могут подопреть», — посоветовала садовод.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина подсказала способ спасти дачу от мышей зимой. По ее словам, в холодное время года дачу и хранящиеся там вещи защитят от грызунов полиэтилен и ультразвуковые отпугиватели.

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Александра Лисица
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