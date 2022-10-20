Дачникам и садоводам посоветовали успеть две вещи до наступления холодов

Садовод Воронова: перед зимой нужно срезать многолетние цветы и обвязать деревья от мышей

Перед зимой на садовом участке нужно обвязать деревья от мышей и срезать многолетние цветы, рассказала ландшафтный дизайнер, блогер, телеведущая, автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Две вещи, которые надо успеть до наступления холодов, она назвала дачникам и садоводам в беседе с «Радио Sputnik».

По словам Вороновой, срезать многолетние цветы необходимо, поскольку весной ботва будет мешать. «При ее уборке мы можем повредить ростки, которые очень рано стартуют. Поэтому ее надо осенью срезать и сложить в компост. Кроме того, в остатках стеблей мыши могут устроить норки», — предупредила она.

Также, продолжила Воронова, ботва является рассадником болезней растений, которые могут перезимовать на грядке, если не срезать лишнее. «В грядки нужно внести подкормки, иногда золу, чтобы возобновить те вещества, которые ушли с урожаем. В ноябре надо обвязать деревья от мышей. Это обычно делается перед снегом, сейчас еще тепло и они могут подопреть», — посоветовала садовод.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина подсказала способ спасти дачу от мышей зимой. По ее словам, в холодное время года дачу и хранящиеся там вещи защитят от грызунов полиэтилен и ультразвуковые отпугиватели.