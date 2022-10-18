Садовод подсказала способ защитить дачу зимой от мышей

Садовод Ганичкина: зимой дачу от мышей защитят ультразвуковые отпугиватели и полиэтилен

Зимой дачу и хранящиеся там вещи защитят от грызунов полиэтилен и ультразвуковые отпугиватели, рассказала садовод Октябрина Ганичкина. Способ спасти дачу от мышей она подсказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Ганичкиной, в осенне-зимний период мыши ищут в жилых домах пищу и способны испортить имущество. Вместо классических мышеловок садовод посоветовала установить ультразвуковые отпугиватели, которые излучают неприятные для грызунов звуковые волны определенной длины. «Поэтому для дачного домика, куда никто не приезжает зимой, это даже наиболее приемлемый вариант. Это прекрасное решение, которое избавляет вас от надобности убирать по весне останки грызунов из мышеловок», — объяснила она.

Ценные вещи и портативную технику в зимний период она порекомендовала увезти в город, а одежду и постельное белье, остающиеся в дачных шкафах — просушить, сложить и упаковать в коробки и полиэтилен. «Чтобы белье не приобрело затхлого запаха, можно прямо на полку положить мешочки с сухими ароматизаторами. Но всем известно, что грызуны нередко пробираются в места, где хранятся белье и посуда, поэтому их тоже лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты и коробки», — добавила она.

Всю мебель, продолжила Ганичкина, следует накрыть старыми простынями или же пленкой.

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