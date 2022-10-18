Россиянам рассказали о правилах закрытия дачного сезона

ВсеИнструменты.ру: поздней осенью нужно обильно полить деревья и кустарники

Поздней осенью нужно обильно полить все деревья и кустарники на приусадебном участке, рассказала эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Юлия Мешалкина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам о правилах закрытия дачного сезона.

Последние посадки

Многие садоводы предпочитают сажать под зиму некоторые культуры. Прежде всего, это зелень: укроп, петрушка, шпинат, салат. Также поздней осенью можно посадить лук и озимый чеснок, редис, морковь, репу и свеклу. Однако нужно помнить: сеять корнеплоды необходимо гуще, чем весной, так как всхожесть семян будет ниже, пояснила Мешалкина.

Участок и инструменты

Самое главное — собрать все листья с деревьев и сжечь, либо сложить в компостную кучу.

Перегнившая листва — отличное удобрение, но при условии, что деревья не заражены болезнями. Если уверенности в этом нет, лучше не рисковать и не оставлять листву на земле Юлия Мешалкина эксперт

Перед тем, как убрать на хранение инструменты, их нужно очистить от загрязнений и наточить. Затем стоит провести обработку раствором марганцовки. Это поможет удалить все вредоносные бактерии и грибки, отметила собеседница «Ленты.ру». Далее инструменты просушивают и смазывают металлические части машинным маслом, которое защитит от коррозии. Подготовленный к хранению инструмент убирают в сухое чистое место.

Плодовые деревья, кустарники и ягодники

Когда с деревьев и кустарников полностью сошла листва, необходимо обильно пролить почву, напомнила эксперт. Благодаря этому она зимой не промерзнет на большую глубину, а значит, корни деревьев и кустарников не пострадают. И чем старше растение, тем больше влаги ему требуется.

80-100 литров воды нужно вылить под каждое дерево. Под кустарники — около 20 литров

Обработка от насекомых

Метелкина предупредила, если дерево страдает от нашествия короедов и гусениц плодожорки, в конце октября — начале ноября можно провести очистку от старой коры. Для этого расстелите под деревом пленку и с помощью тупого скребка снимите старую кору, стараясь не повредить живую древесину. Все, что упадет на пленку, следует сжечь.

Слизни в это время года после откладки яиц уходят в спячку. Поэтому собирать их вручную, как в сентябре, не получится. Но можно уничтожить их специальными препаратами на основе диатомита, пояснила эксперт. Средства распределяют по поверхности грядок и присыпают землей. Особенно тщательной обработки требуют грядки, на которых росли томаты и капуста. Весной слизни будут вылупляться из яиц и выбираться на поверхность. При этом они обязательно пройдут через слой средства — это приведет к их массовой гибели.

Что касается защиты от грызунов, то самое верное средство — это обвязка стволов деревьев. Можно обернуть их мешковиной на высоту около метра. Другой вариант — обвязка еловым лапником на 80 — 100 сантиметров. Ветки нужно располагать иголками вниз



Дачный домик

Перед закрытием дачного сезона в домике нужно провести генеральную уборку. Особое внимание нужно уделить кухне. Важно, чтобы на столах и на полу не осталось крошек. Все запасы круп и макарон лучше забрать в город. Если этого не сделать, можно спровоцировать нашествие мышей.

При посещении дачи последний раз в сезоне, нужно выключить электричество, выкрутить пробки. А также слить воду из труб, иначе в холода их может разорвать от мороза.

«К сожалению, в садовых товариществах часто случаются кражи, особенно зимой. Поэтому все ценные вещи и технику лучше забрать с собой», — подвела итог Мешалкина.

Ранее дезинфектолог назвал способы борьбы с зимующими в почве дачными вредителями. Николай Дубинин посоветовал осенью сжигать опавшую листву и перекапывать почву.