Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Дезинфектолог назвал способы борьбы с зимующими в почве дачными вредителями

Дезинфектолог Николай Дубинин: осенью нужно сжигать опавшую листву и перекапывать почву

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Осенью на дачном участке нужно сжигать опавшую листву и перекапывать почву, это поможет в борьбе с зимующими в земле вредителями, рассказал врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин. Он назвал «Ленте.ру» и другие способы борьбы с насекомыми.

С приходом осени и наступлением холодов важно подготовить участок к зиме, в том числе обработать его инсектицидами. Для успешной борьбы с вредителями необходимо понимать, где насекомые укрываются на зимовку и как им противостоять, рассказал Дубинин. Зимуют вредители садово-огородных культур в почве (подавляющее большинство), в кронах деревьев или кустарников, а также в деревянных строениях.

В почве зимуют иксодовые клещи, земляничный клещ, крестоцветная блошка, крыжовниковая и смородинная огневки, малинно-земляничный долгоносик, яблоневый долгоносик-цветоед, совка подгрызающая

Николай Дубининдезинфектолог

Перед закрытием сезона нужно тщательно осмотреть кору деревьев, так как это излюбленное место зимовки многих вредных насекомых. Личинки могут скрываться как на поверхности коры, так и под ней или в ее трещинах, рассказал дезинфектолог.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Листья, опавшие с больных деревьев, несут в себе потенциальную угрозу для здоровых растений, предупредил собеседник «Ленты.ру». Если в саду лежит опад, скорее всего, в нем будет много устроившихся на зимовку вредителей. Листву, в которой зимуют насекомые, нельзя использовать для компоста или мульчирования, ее необходимо сжечь.

Поздней осенью, после листопада, нужно перекопать почву в саду, на грядках и междурядьях, напомнил Дубинин. Это помешает вредителям спокойно перезимовать. Личинки и взрослые насекомые окажутся неприкрытыми на поверхности земли, а значит, станут легкой добычей для птиц и не переживут заморозки.

Также в борьбе с вредителями помогают препараты с инсектицидами против чешуекрылых. Их вносят весной во время посадки растений. В период вегетации растения обрабатывают инсектицидами широкого спектра действия (для винограда, картофеля, плодовых и овощных культур), рассказал Дубинин.

Ранее Николай Дубинин оценил эффективность народного средства против тли на даче. Он отметил, что нет нужды придумывать народные средства, ведь тля погибает от любых инсектицидов даже в самых слабых концентрациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области исключили прорыв ВСУ
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
В России ограничили скорость электросамокатов
В Турции заявили о невозможности начать туристический сезон без карт «Мир»
В России определили статус электросамокатов
В ДНР рассказали об иностранных наемниках на линии соприкосновения
Россиянина осудили на 11 лет за убийство матери из-за алкоголя
На балконе московской квартиры найдено тело мужчины в пластиковом мешке
В Орске ранен инкассатор и похищены деньги в результате разбойного нападения
Дезинфектолог назвал способы борьбы с зимующими в почве дачными вредителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.