Россиян попросили есть больше сала и масла зимой

Диетолог Калинчев: зимой нужно есть сало и масло для комфортного нахождения на холоде

Для комфортного нахождения на холоде зимой нужно есть сало, масло, каши и другие сытные продукты, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Есть больше таких продуктов он попросил россиян в беседе с Ura.ru.

Калинчев объяснил, что при похолодании возрастает общая потребность организма в калориях. «Не забываем, энергия нужна на поддержание температуры тела — термогенез. Чем больше времени вы проводите на холоде, чем больше у вас физической активности, тем больше калорий нужно», — продолжил он.

В холодное время года, по словам врача, надо добавлять в рацион больше животного жира: жирное мясо, сало, сливочное масло, сметану. «Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее. Вместе они дадут более длительную сытость и лучшее самочувствие, что важно для комфортного нахождения на холоде, для тех же прогулок, например», — сказал Калинчев.

В холода, указал он, нежелательны жесткие диеты с сокращением потребляемых калорий более чем на 10 процентов от нормы. «Больший дефицит не поможет, а только навредит. На управляемом энергодефиците вы будете себя хорошо чувствовать, у вас не будет чувства голода, ваша способность переносить физические нагрузки не пострадает», — порекомендовал он.

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