Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:37, 20 октября 2022Экономика

Жители первой признавшей биткоин страны попросили перестать покупать его

UCA: 77,1% жителей Сальвадора не хотят, чтобы биткоины покупали за счет государства
СюжетКурс биткоина:

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Жители Сальвадора, страны, которая первой в мире признала биткоин в качестве платежного средства, попросили больше не покупать криптовалюту за государственный счет. Об этом свидетельствуют данные Центральноамериканского университета (UCA), на них обратило внимание РБК.

Три четверти населения (75,6 процента) до сих пор не использовали криптоактивы в этом году; 77,1 процента хотят, чтобы власти перестали покупать биткоины за государственные деньги, а более двух третей (65,5 процента) и вовсе считают, что биткоин-инициатива провалилась. На текущий момент Сальвадор владеет 2381 BTC.

Bitcoin от TradingView

Летом 2021 года Сальвадор стал первой страной, разрешившей использование биткоина в качестве законного платежного средства. Страна начала покупать биткоин в прошлом году, когда он торговался около 50 тысяч долларов, и купила не менее 1801 монеты. С осени Сальвадор начал майнить собственные биткоины на вулкане. Использование экологически чистой дешевой энергии из полностью возобновляемого источника могло изменить представление о вреде добычи криптовалюты для окружающей среды.

Однако перспектива перестала быть радужной с учетом падения курса криптовалюты. Уже в январе 2022-го МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина. Стране напомнили, что криптовалюта несет в себе большие риски для финансовой стабильности, и ее легальный статус остается главным препятствием для получения кредита от фонда. В прошлом году Сальвадор просил у МВФ кредит на 1,3 миллиарда долларов, но переговоры по поводу его выделения зашли в тупик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне
Появились детали ситуации с отказом везти травмированного хоккеиста в больницу
Volkswagen допустил продажу активов в России
Люся Чеботина вышла в свет в оголяющих тело брюках и вызвала споры в сети
Убившие дальнобойщика россияне обвинили в преступлении друг друга
В Баку отказались принимать отчеты миссии ОБСЕ
Мобилизованные россияне потратят 600 патронов и пять гранат во время подготовки
В Ленинградской области сошла «мусорная лавина»
Девушка заказала доставку еды и едва не лишилась жизни
В «Роскосмосе» рассказали о форсировании работ по созданию орбитальной станции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.