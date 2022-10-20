Жители первой признавшей биткоин страны попросили перестать покупать его

UCA: 77,1% жителей Сальвадора не хотят, чтобы биткоины покупали за счет государства

Жители Сальвадора, страны, которая первой в мире признала биткоин в качестве платежного средства, попросили больше не покупать криптовалюту за государственный счет. Об этом свидетельствуют данные Центральноамериканского университета (UCA), на них обратило внимание РБК.

Три четверти населения (75,6 процента) до сих пор не использовали криптоактивы в этом году; 77,1 процента хотят, чтобы власти перестали покупать биткоины за государственные деньги, а более двух третей (65,5 процента) и вовсе считают, что биткоин-инициатива провалилась. На текущий момент Сальвадор владеет 2381 BTC.

Летом 2021 года Сальвадор стал первой страной, разрешившей использование биткоина в качестве законного платежного средства. Страна начала покупать биткоин в прошлом году, когда он торговался около 50 тысяч долларов, и купила не менее 1801 монеты. С осени Сальвадор начал майнить собственные биткоины на вулкане. Использование экологически чистой дешевой энергии из полностью возобновляемого источника могло изменить представление о вреде добычи криптовалюты для окружающей среды.

Однако перспектива перестала быть радужной с учетом падения курса криптовалюты. Уже в январе 2022-го МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина. Стране напомнили, что криптовалюта несет в себе большие риски для финансовой стабильности, и ее легальный статус остается главным препятствием для получения кредита от фонда. В прошлом году Сальвадор просил у МВФ кредит на 1,3 миллиарда долларов, но переговоры по поводу его выделения зашли в тупик.