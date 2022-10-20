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19:18, 20 октября 2022Силовые структуры

Шестеро человек завладели квартирой и машиной пропавшего без вести россиянина

В Петербурге шестеро человек завладели квартирой и машиной пропавшего без вести россиянина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Петербурге шестерых человек задержали за мошенничество с имуществом пропавшего без вести россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в октябре этого года подельники узнали о том, что у петербуржца 1947 года рождения, который пропал без вести, нет родственников. Затем они, используя поддельные доверенности и договор купли-продажи, завладели его автомобилем, квартирой и пенсионными накоплениями на сумму около пяти миллионов рублей.

Во время обысков у соучастников изъяли предметы и документы, важные для следствия. Решается вопрос об аресте фигурантов, скоро им предъявят обвинение.

Кроме того, сотрудники СКР продолжают расследовать дело об убийстве, возбужденное после исчезновения хозяина квартиры.

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Елизавета Новикова
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