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10:00, 20 октября 2022Силовые структуры

Россиянка до смерти забила возлюбленного сковородкой и ушла спать

В Петербурге россиянка до смерти забила сковородкой ударившего ее белоруса и ушла спать

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве 46-летнего гражданина Белоруссии. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию обратилась мать пропавшего мужчины, которая заявила, что ее сын отправился к возлюбленной в дом на Пражской улице и с тех пор не выходит на связь. Когда полицейские прибыли на место, хозяйка квартиры открыла дверь. В помещении находилось тело мужчины с окровавленным затылком. Подозреваемая рассказала, что пара распивала алкоголь, затем произошла ссора, и мужчина ударил женщину ногой в живот. В ответ она схватила сковороду и забила обидчика до смерти, а затем ушла спать.

Полицейские изъяли из квартиры семь сковородок и доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. Женщине грозит уголовное дело об убийстве.

Ранее 20 октября сообщалось, что в подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле нашли россиянина с перерезанным горлом.

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Владимир Седов
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