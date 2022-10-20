В СНГ напомнили о полноправном членстве Украины в организации

В исполкоме СНГ заявили, что никто не делает Украину изгоем в организации

В Исполнительном комитете Содружества независимых государств (СНГ) напомнили, что Украина все еще является полноправным членом организации и никто не делает ее изгоем. Об этом заявил заместитель председателя исполкома СНГ Леонид Анфимов, передает РИА Новости.

«Мы их приглашаем на все мероприятия. Все документы, которые принимаются в рамках Содружества, идут также и украинской стороне. Никто не делает Украину изгоем: хотите участвовать — участвуйте», — сказал Анфимов.

Он подчеркнул, что СНГ остается площадкой для решения проблем, которые не могут решиться в рамках других переговорных процессов. «Приди и решай. Ругайся, посол, со своими коллегами, если ты с чем-то не согласен. Если есть предложения, давайте вместе разруливать на нашей площадке. Но если не хотят — не притащишь же за воротник», — отметил замглавы исполкома.

14 октября в Казахстане начался саммит глав стран СНГ. В нем приняли участие главы государств-членов организации — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Представители Украины и Молдавии на саммит не приехали.