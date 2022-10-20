Власти Курской области высказались об ограничениях после указа Путина

Курский губернатор Старовойт заявил, что ограничений на передвижение жителей не будет

Вводить ограничения на передвижение жителей Курской области в связи с указом президента России Владимира Путина власти не будут. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале в четверг, 20 октября.

По его словам, на территории области сейчас действует достаточно мер по обеспечению безопасности, которые были введены в рамках желтого уровня террористической опасности.

«Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования. Еще раз повторю, вводить ограничения на передвижения курян не будем! На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов, усилим пропускной режим. Каких-то новых аспектов в обычную жизнь курян новый режим не вносит», — сказал он.

19 октября Путин ввел средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах страны: Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской области.

Также по указу главы государства в двух федеральных округах — ЦФО и ЮФО — введен уровень повышенной готовности.