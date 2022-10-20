Раскрыты детали дела с участием обманутой на миллионы рублей Lerchek

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ после заявления обманутой Чекалиной

Журналисты Super раскрыли детали разбирательств с участием блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина), последовавших после рассказа последней о махинациях ее бывшей стилистки Эльвиры Янковской. Материал опубликован на сайте издания.

Популярный инфлюэнсер, которая обвинила экс-работницу в обмане на миллионы рублей, объединилась с другими пострадавшими и написала на нее заявление в полицию по статьям 146 и 159 УК РФ («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество»). После проверки жалобы правоохранители возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Согласно документу, который попал в распоряжение портала, мошенница сообщала Чекалиной и другим жертвам заведомо ложную информацию и путем обмана убеждала переводить ей деньги на покупку продукции люксовых брендов. Отмечается, что таким образом аферистка причинила своим работодателям материальный ущерб на более чем восемь миллионов рублей.

О махинациях Янковской Lerchek сообщила 19 августа. Тогда блогерша разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

Позже Эльвира Янковская отреагировала на заявления Чекалиной, написав в социальных сетях, что воздерживается от любых комментариев относительно произошедшего. По ее словам, тогда правоохранительные органы проводили проверку по факту инцидента, а она, в свою очередь, оказывала им необходимую помощь и содействие.