Обманувшая российскую блогершу на миллионы рублей стилист ответила на обвинения

Обманувшая Чекалину стилист Янковская: правоохранители проводят проверку инцидента

Российский стилист, которая обманула блогершу Валерию Чекалину на миллионы рублей, ответила на обвинения последней. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Работница модной индустрии Эльвира Янковская написала на своей странице, что на данный момент хочет воздержаться от любых комментариев относительно произошедшего. По ее словам, сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

«Я со своей стороны оказываю необходимую помощь и содействие, чтобы оперативнее разобраться в случившемся и выйти к вам с заявлением. Надеюсь на понимание, ваша Эльвира», — уточнила участница конфликта. Чекалина, в свою очередь, никак не отреагировала на публикацию бывшей сотрудницы.

О махинациях Янковской блогерша сообщила 19 августа. Тогда инфлюэнсер разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

