Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Обманувшая российскую блогершу на миллионы рублей стилист ответила на обвинения

Обманувшая Чекалину стилист Янковская: правоохранители проводят проверку инцидента

Фото: @ler_chek

Российский стилист, которая обманула блогершу Валерию Чекалину на миллионы рублей, ответила на обвинения последней. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Работница модной индустрии Эльвира Янковская написала на своей странице, что на данный момент хочет воздержаться от любых комментариев относительно произошедшего. По ее словам, сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

«Я со своей стороны оказываю необходимую помощь и содействие, чтобы оперативнее разобраться в случившемся и выйти к вам с заявлением. Надеюсь на понимание, ваша Эльвира», — уточнила участница конфликта. Чекалина, в свою очередь, никак не отреагировала на публикацию бывшей сотрудницы.

О махинациях Янковской блогерша сообщила 19 августа. Тогда инфлюэнсер разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Названо возможное местонахождение турбин для «Северного потока»
В Германии предложили выдавать визы россиянам в обмен на осуждение спецоперации
Власти Запорожья объяснили обесточивание региона
Группа иностранцев организовала незаконный переезд в Россию тысяч мигрантов
Россиянам раскрыли цены на туры в популярную азиатскую страну
Обманувшая российскую блогершу на миллионы рублей стилист ответила на обвинения
Экс-глава МИД Австрии мемом описала будущее Европы
Стало известно о закрытии Ситибанка в России
Детский омбудсмен рассказал о проверке по делу примотанного к столбу подростка
Часы на башне Биг-Бен в Лондоне остановились
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.