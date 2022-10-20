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13:14, 20 октября 2022Бывший СССР

ТЭС под Ивано-Франковском получила серьезные повреждения после обстрела

Власти Ивано-Франковской области заявили о серьезных повреждениях Бурштынской ТЭС

Фото: Wikipedia

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области получила серьезные повреждения после обстрела. Об этом заявила председатель областной государственной администрации (ОГА) Светлана Онищук, передает ТАСС.

«Удары по Бурштынской ТЭС принесли разрушения ее инфраструктуре. Как и 10 октября, так и в результате ударов 19 октября, возникли пожары. В первый раз пожарные ликвидировали возгорания в течение семи часов, вчера это было сделано быстрее. Однако разрушения есть, и это достаточно серьезные разрушения», — сообщила она.

Онищук уточнила, что были разрушены очень сложные объекты ТЭС, на восстановление которых необходимо большое количество времени. Как она утверждает, после атаки зафиксировали падение напряжения. Председатель отметила, что на данный момент потребителей удалось обеспечить электроэнергией.

19 октября Бурштынская ТЭС загорелась в результате серии воздушных ударов. На кадрах, опубликованных в сети, виден густой дым и крылатая ракета, которая пикирует на здание станции. 11 октября в Ивано-Франковской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре.

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Кристина Есикова
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