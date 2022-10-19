Под Ивано-Франковском загорелась ТЭС

Бурштынская ТЭС под Ивано-Франковском загорелась после воздушных ударов

В Ивано-Франковской области после серии воздушных ударов загорелась Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС), передает «Российская газета» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных кадрах виден поднимающийся густой дым, а также крылатая ракета, которая пикирует на здание станции.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе не работает электротранспорт после обстрела энергетической инфраструктуры. По его словам, обстрел объекта энергетической инфраструктуры был повторным.