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15:42, 19 октября 2022Бывший СССР

Под Ивано-Франковском загорелась ТЭС

Бурштынская ТЭС под Ивано-Франковском загорелась после воздушных ударов

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

В Ивано-Франковской области после серии воздушных ударов загорелась Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС), передает «Российская газета» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных кадрах виден поднимающийся густой дым, а также крылатая ракета, которая пикирует на здание станции.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе не работает электротранспорт после обстрела энергетической инфраструктуры. По его словам, обстрел объекта энергетической инфраструктуры был повторным.

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Василий Мека
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