В Киевской области для экономии энергии призвали отключать холодильники

Глава Киевской ОВА призвал жителей отключать холодильники для экономии электроэнергии

Жителей Киевской области призвали максимально сократить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба сообщил в своем Telegram-канале.

Он опубликовал памятку с перечисленными в ней электроприборами, которые власти рекомендуют отключать в течение дня. Среди них — электрообогреватель, электроплита, утюг, роутер, бойлер, телевизор, стиральная машина, микроволновка, чайник и холодильник.

Представителей бизнеса руководитель ОВА попросил в указанное время не использовать освещение внутри помещений и на улице, а также подсветку прилавков и стендов, крупногабаритные приборы, строительные инструменты и телевизоры.

Ранее стало известно, что в Киевской области раньше срока начались веерные отключения электроэнергии. Подобный шаг объяснили стремлением избежать аварий.