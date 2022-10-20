Пришедший в гости россиянин убил приятеля молотком и угнал его автомобиль

Под Красноярском россиянин пришел в гости к приятелю, убил его молотком и угнал машину

В Красноярском крае 28-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 45-летнего приятеля, краже и угоне машины. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 19 октября он пришел в гости к знакомому, который жил в доме на улице Калинина в Уяре. Целый день мужчины распивали спиртное. Вечером гость, опасаясь семейного скандала, решил не возвращаться к себе домой и переночевать в своем гараже. Однако приятель не хотел его отпускать и, забрав ключи от гаража, спрятал их в кармане верхней одежды, висевшей на вешалке.

Вскоре хозяин дома уснул, а гость попытался найти в его одежде ключ, полагая, что тот находится в кармане надетой на нем одежды. В этот момент хозяин проснулся и разозлился из-за того, что друг копается в его карманах. Между мужчинами возникла ссора, во время которой фигурант несколько раз ударил потерпевшего гаечным ключом по голове. Затем он нашел ключ от гаража и от автомобиля хозяина дома, после чего украл из сарая инструменты и погрузил их в машину. Вернувшись в дом, он обнаружил, что избитый хозяин бьется в агонии. Тогда он добил собутыльника молотком.

Фото: управление СКР по Хакасии и Красноярскому краю

Желая сымитировать несчастный случай и скрыть преступление, мужчина поджег окурком наволочку и сел в УАЗ товарища. Доехав на угнанном авто до гаража, он решил снова выпить и поехал в магазин за алкоголем.

Двигаясь по улице, мужчина привлек внимание полицейских. Стражи порядка задержали его. Выяснив, что автомобиль ему не принадлежит, они направились к дому хозяина авто и увидели, что помещение сгорело. Внутри дома было было найдено тело мужчины с признаками термического воздействия.

В ближайшее время россиянину предъявят обвинение. Решается вопрос о его аресте.