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06:36, 20 октября 2022Россия

В Народной милиции ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении

Комбат НМ ДНР «Индус» оценил ситуацию на угледарском направлении как стабильно напряженную

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир батальона 131-го полка Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Индус» в беседе с РИА Новости оценил оперативную обстановку на угледарском направлении как стабильно напряженную.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают прощупывать линию фронта вылазками разведывательно-диверсионных групп. При этом они избегают большого сосредоточения техники в одном месте, опасаясь ударов российской артиллерии и ВКС.

«От Великой Новоселовки до Угледара действуют короткие мобильные группы, пытаются пешими захватами, пытаются в обход без большого применения техники», — заявил комбат, подчеркнув, что российские военные проводят фортификационные работы, обучение, дополнительное минирование, учатся взаимодействовать с артиллерией, пехотой и БПЛА, и готовы к любому развитию событий.

Ранее командир батальона Народной милиции ДНР «Индус», говоря о ситуации в Херсонской области, сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой. По его словам, сейчас все внимание приковано к херсонскому направлению. Поэтому продолжается дополнительное обучение личного состава, фортификационные и маскировочные работы, минирование.

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Марина Совина
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