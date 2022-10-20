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15:29, 20 октября 2022Россия

В России отреагировали на сообщения о первом уходе западной фармкомпании

Депутат Госдумы: Orion Pharma не уходит из России, а ограничивает деятельность

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma не уходит с российского рынка, речь идет только об ограничении деятельности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный.

«Речь идет не об уходе, а об ограничении деятельности, — подчеркнул депутат. — Лекарственные препараты, используемые в России в настоящее время, будут поставляться и далее. Другое дело, что сворачивается деятельность, связанная с клиническими исследованиями, широкой маркетинговой кампанией, возможно, с благотворительными акциями».

Политик добавил, что риска для россиян, получающих зарегистрированные препараты нет. Вместе с тем он назвал большой проблемой ограничение доступа к перспективным формулам и технологиям.

Ранее сообщалось, что Orion Pharma (OP) начала ликвидацию российского офиса — его планируют закрыть до конца года. Ее уход из России после 15 лет работы может стать первым прецедентом сворачивания бизнес-операций в РФ западной фармкомпанией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

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Наталия Белова
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