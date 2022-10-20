Белый дом рассказал о решении союзников поставлять оружие Украине

Белый дом сообщил, что США не навязывают союзникам решение о поставках оружия Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не навязывают Израилю и другим союзникам решение о поставках Украине оружия. По его словам, это их «суверенные решения», сообщает ТАСС.

«Что касается Израиля и любого из данных решений, то это их суверенные решения. Это решения, которые упомянутые страны должны принять, и им должно быть позволено принять их в удобное для них время выбранным ими способом», — заявил представитель администрации США.

Он добавил, что Вашингтон всегда уважительно относится к принятию того или иного решения по данному вопросу.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол раскрыл секрет, связанный с поставками США оружия Украине. По его словам, у государства имеются серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, которые правительство пытается скрыть, а оборонный комплекс страны полностью разрушен.