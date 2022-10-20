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11:45, 20 октября 2022Силовые структуры

Военные следователи возбудили дела из-за смерти мобилизованных на Урале

Следователи возбудили дела по факту происшествий с участием мобилизованных в ЦВО

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Военное следствие занялось расследованием фактов происшествий с участием мобилизованных на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя организационно-аналитического отдела военно-следственного управления Следственного комитета России по ЦВО подполковника Алексея Садовского.

По его словам, в рамках расследования подробно изучаются все обстоятельства происшествий. При этом он не уточнил статьи УК РФ, по которым возбуждены уголовные дела. Также проводятся доследственные проверки.

Депутат Госдумы Максим Иванов и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее сообщали о случаях смерти мобилизованных граждан на Урале.

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Любовь Ширижик
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