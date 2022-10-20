ЦБ заявил о сокращении производства в России

ЦБ: восстановление производственной активности бизнеса в октябре приостановилось

Восстановление производственной активности российского бизнеса, начавшееся в мае, в октябре приостановилось. Об этом заявил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий».

«Оценки предприятий в части объемов выпуска вновь ухудшились, однако были выше локальных минимумов марта-апреля текущего года. Каждый четвертый респондент отмечал сокращение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Каждый пятый участник мониторинга в ближайшие три месяца ожидает сокращения производства», — отметили аналитики ЦБ.

Регулятор также отметил общее ухудшение бизнес-климата в стране. Его индикатор, составленный на основе мониторинга, после шести месяцев роста вернулся в отрицательную зону и составил минус 1,2 пункта. Еще в сентябре показатель составлял 2 пункта. Наиболее негативные изменения отмечены в строительстве и торговле — ЦБ объясняет их резким снижением спроса в этих отраслях.

Ранее 20 октября Центробанк отчитался, что международные резервы страны за неделю сократились на 4,3 миллиарда долларов, снизившись до 544,4 миллиарда. Регулятор уточнил, что «под воздействием отрицательной переоценки» снижение составило 0,8 процента.