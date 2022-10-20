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17:33, 20 октября 2022Экономика

Международные резервы России снизились

ЦБ: международные резервы России за неделю сократились до 544,4 миллиарда долларов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский Центробанк отчитался о том, что международные резервы страны за неделю сократились на 4,3 миллиарда долларов, снизившись до 544,4 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Регулятор уточнил, что «под воздействием отрицательной переоценки» снижение составило 0,8 процента. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте и монетарного золота. По состоянию на 7 октября 2022 года, объем международных резервов составлял 548,7 миллиарда долларов.

Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в рамках санкций общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сравнил заморозку западными странами российских валютных резервов с кражей. По его словам, вводя санкции, «недружественные страны» постарались нанести вред как российской финансовой сфере, так и промышленности с деловым обществом.

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Платон Щукин
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