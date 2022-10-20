Евросовет объяснил принятие санкций против Ирана

Глава Евросовета Мишель объяснил принятие санкций против Ирана «военной поддержкой России»

Совет Европейского союза (ЕС) введет санкции против Ирана в ближайшее время, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

«Мы приняли молниеносные действия против Ирана, который поддерживает российскую военную кампанию на Украине. Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — объяснил он.

Ранее американская сторона отказалась верить версии Тегерана по иранским дронам, которые якобы использует Россия в специальной военной операции на Украине. Представитель Госдепартамента Нейд Прайс заявил, что в связи с этим Соединенные Штаты готовят санкции против Ирана.

До этого представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани выступил категорически против обвинений со стороны Запада в передаче России беспилотных летательных аппаратов. По его словам, подобное поведение западных стран сигнализирует о превратной трактовке резолюции 2231, которая содержит суть иранской ядерной сделки.