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14:34, 20 октября 2022Мир

Евросовет объяснил принятие санкций против Ирана

Глава Евросовета Мишель объяснил принятие санкций против Ирана «военной поддержкой России»
СюжетСанкции против России:
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: David W Cerny / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) введет санкции против Ирана в ближайшее время, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

«Мы приняли молниеносные действия против Ирана, который поддерживает российскую военную кампанию на Украине. Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — объяснил он.

Ранее американская сторона отказалась верить версии Тегерана по иранским дронам, которые якобы использует Россия в специальной военной операции на Украине. Представитель Госдепартамента Нейд Прайс заявил, что в связи с этим Соединенные Штаты готовят санкции против Ирана.

До этого представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани выступил категорически против обвинений со стороны Запада в передаче России беспилотных летательных аппаратов. По его словам, подобное поведение западных стран сигнализирует о превратной трактовке резолюции 2231, которая содержит суть иранской ядерной сделки.

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Анастасия Заикина
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