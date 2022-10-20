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19:07, 20 октября 2022Экономика

Volkswagen допустил продажу активов в России

Концерн Volkswagen допустил продажу «Фольксваген Груп Рус» третьему лицу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Автоконцерн Volkswagen допустил, что ему придется продать «дочку» «Фольксваген Груп Рус», но это станет рассматриваться в качестве возможной опции, если перезапустить производство в России не получится. Об этом стало известно РИА Новости.

В компании указали, что постоянно следят за развитием ситуации, и продажа активов третьему лицу — один из вариантов. В то же время никакого решения по этому поводу в концерне пока не принято. Что касается «Фольксваген Груп Рус», то она остановила производство в начале марта. «В связи с высокой степенью неопределенности в целом, мы до сих пор не можем сделать какие-либо заявления о возможном перезапуске производства в России», — прокомментировал представитель головного офиса компании.

Ранее в октябре Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что после приостановки производства на заводе в Калуге автоконцерн Volkswagen не планирует возобновлять работу в России и ищет покупателей на него.

В наблюдательном совете Volkswagen изданию сказали, что у представителей управления «есть четкое желание полностью уйти из страны». В самом автоконцерне рассчитывают на покупателей в России или Китае, настаивала газета.

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Платон Щукин
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