Лиз Трасс предрекли «адские сутки»

The Telegraph: депутат предрек Трасс «адские сутки» из-за разговоров о вотуме недоверия

Депутат от Консервативной партии Великобритании предрек, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее глава фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что французская коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) и правая партия «Национальное объединение» намерены вынести на голосование вопрос о доверии правительству страны.

Об аналогичном решении сообщила и лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

19 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила в Палате общин, признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку. «Я боец, а не трус», — заявила Трасс.