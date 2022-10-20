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13:51, 20 октября 2022Россия

Военкоматы российского региона возобновили массовую отправку мобилизованных

Военкоматы Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военкоматы в Свердловской области возобновили массовую отправку мобилизованных граждан в учебные части после трехнедельного перерыва. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного комиссариата российского региона в четверг, 20 октября, сообщает ТАСС.

Отправки мобилизованных приостановили 30 сентября. Местные СМИ писали о том, что в пунктах сбора не хватает мест.

Позднее в военкомате Свердловской области пояснили, что отправки перенесены до особого указания штаба Центрального военного округа и «верстается другой график».

В течение трех недель военкоматы региона продолжали работу, некоторые из них производили точечную отправку военнослужащих, уточняет ТАСС.

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3 октября стало известно, что в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Двое погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался после отправки домой.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По его словам, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил страны и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Евгения Куликова
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