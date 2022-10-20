В Херсоне заявили о четырех попытках прорыва ВСУ за сутки

Херсонские власти сообщили об отражении четырех попыток прорыва ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза за сутки пытались прорваться на херсонском направлении, но все атаки были отражены. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

По словам Стремоусова, эшелонированная оборона в регионе работает на высоком уровне.

Ранее херсонские власти заявили, что в результате боев с ВСУ в Херсонской области планируется взять под контроль еще несколько регионов. По словам Стремоусова, российские войска могут перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск.