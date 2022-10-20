Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 20 октября 2022Россия

В Херсоне заявили о четырех попытках прорыва ВСУ за сутки

Херсонские власти сообщили об отражении четырех попыток прорыва ВСУ за сутки

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза за сутки пытались прорваться на херсонском направлении, но все атаки были отражены. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

По словам Стремоусова, эшелонированная оборона в регионе работает на высоком уровне.

Ранее херсонские власти заявили, что в результате боев с ВСУ в Херсонской области планируется взять под контроль еще несколько регионов. По словам Стремоусова, российские войска могут перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о новых ударах по инфраструктуре Украины
Медведев раскритиковал трех европейских политиков
62-летний мужчина попытался снять видео под юбкой школьницы и был арестован
Стилистка напомнила о популярной ошибке при первом выходе в новом пальто
Во Франции представили макет перспективного авианосца
В ДНР уничтожили произведенную в США станцию контрбатарейной борьбы
Минобороны заявило о попытке ВСУ прорвать оборону войск под Херсоном
Заморозку Западом российских резервов сравнили с кражей
В сети появился мультфильм о новых героях светской Москвы
Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.