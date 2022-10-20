В Херсонской области намерены взять под контроль еще несколько регионов Украины

Власти Херсонской области намерены взять под контроль Николаев, Одессу и Днепропетровск

После боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области будут взяты под контроль еще несколько регионов. О таком намерении заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — заявил он.

Ранее власти области прокомментировали попытки прорыва украинских военных. По словам замглавы администрации, линия обороны не сдвинулась «ни на сантиметр».