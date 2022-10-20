Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 20 октября 2022Мир

Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс

Захарова заявила, что премьерство Трасс запомнится катастрофической безграмотностью

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пребывание на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс запомнится катастрофической безграмотностью. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала о памятных событиях премьерства лидера Тори. «Такого (...) премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — написала она.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван ее преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

Трасс находилась у власти меньше всех ее предшественников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму
Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри
Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей
Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию
На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам
Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики
В Госдуме назвали ошибки при проведении частичной мобилизации
Международные резервы России снизились
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
Медведев отреагировал на отставку Трасс фразой «пока, поздравляю, латук»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.