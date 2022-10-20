Сын Трампа высмеял особое умение Зеленского

Сын Трампа высмеял умение Зеленского выпрашивать деньги у Запада

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший высмеял умение президента Украины Владимира Зеленского просить деньги у Запада. Соответствующий мем он опубликовал в Telegram-канале.

На фото изображен улыбающийся украинский лидер за рабочим столом. «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Учитесь!», — говорится в меме.

Весной Трамп-младший раскритиковал политику нынешнего главы США Джо Байдена и сравнил Зеленского со стриптизершей. Он опубликовал в соцсети коллаж, на котором украинский президент изображен танцующим в нижнем белье вокруг шеста, а его американский коллега осыпает его долларовыми купюрами.« Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята», —написал сын экс-лидера США.