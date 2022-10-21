Адвокат потребовала от бизнесмена полтора миллиона рублей и попала под следствие

В Краснодаре адвокат пообещала бизнесмену за 1,5 миллиона рублей повлиять на решение суда

В Краснодаре 50-летнюю женщину-адвоката обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, она призналась в содеянном. Об этом в пятницу, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантка представляла интересы одной из местных фирм, на активы которой суд наложил запрет на регистрационные действия. В марте 2022 года адвокат и ее сообщник решили заработать и похитить деньги предприятия. Зная обстоятельства дела, россиянка рассказала директору организации о том, что она и ее помощник смогут повлиять на решение суда и добиться отмены обеспечительных мер. За эти услуги обвиняемая потребовала полтора миллиона рублей.

17 марта бизнесмен передал ей треть суммы. После этого в течение трех месяцев женщина вымогала у него оставшийся миллион. Догадавшись, что требования адвоката незаконны, коммерсант обратился в краевое управление СКР. Днем 27 июня фигурантка отправила за деньгами своего мужа. После получения суммы в салоне автомобиля на Пригородной улице он был задержан сотрудниками ФСБ.

13 октября сообщалось, что ФСБ задержала в Уфе адвоката при получении 1,5 миллиона рублей от супруги подзащитного.