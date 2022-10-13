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14:59, 13 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала адвоката при получении 1,5 миллиона рублей от жены подзащитного

ФСБ задержала в Уфе адвоката при получении 1,5 миллиона рублей от супруги подзащитного

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Уфе сотрудники ФСБ задержали с поличным 36-летнего адвоката Башкирской республиканской коллегии адвоката за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в октябре этого года адвокат, который представлял интересы фигуранта дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, предложил супруге подзащитного передать ему 1,5 миллиона рублей. Россиянин рассказал, что отдаст их в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те отпустили ее мужа из СИЗО и избрали в отношении него более мягкую меру пресечения.

На самом деле адвокат не собирался передавать деньги силовикам и хотел потратить их на личные нужды. Обманутая женщина изначально согласилась на предложение, однако позже усомнилась в его правдивости и обратилась к правоохранителям. В результате адвоката задержали при получении требуемой суммы. Он признал вину в содеянном.

Защитника поместили под домашний арест.

28 октября сообщалось, что в Уфе экс-адвокат получил четыре года колонии за махинации с кредитами на 4,4 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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