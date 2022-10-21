Кадыров заявил о взятии в плен трех бойцов ВСУ и захвате трофейного оружия

Глава Чечни Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» заняли оборонительные сооружения ВСУ

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли инженерные оборонительные сооружения, которые долгое время удерживали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате слаженных действий бойцов под командованием Исмаила Агуева было захвачено большое количество трофейного оружия и взяты в плен трое украинских военнослужащих. «Наиболее неисправимых уничтожили», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «работа по освобождению территории российского Донбасса» не прекращается, а противник «выдавливается» со своих огневых позиций.

Ранее Кадыров сообщил, что его несовершеннолетние сыновья — Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно — доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов ВСУ. Подростки находились в зоне спецоперации в распоряжении батальона «Запад-Ахмат». По словам главы Чечни, они приняли участие в операции по ликвидации вражеского укрепрайона.

Кадыров лично встретился с взятыми в плен бойцами ВСУ. Глава Чечни распорядился содержать пленных не только гуманно, но и с гостеприимством, их накормили национальными блюдами.