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15:18, 21 октября 2022Наука и техника

На астероиде Рюгу обнаружен старейший газ

Yomiuri: на астероиде Рюгу обнаружен газ возрастом 4,6 миллиарда лет

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images

Японские специалисты обнаружили на астероиде Рюгу старейший газ. Об этом сообщает газета Yomiuri.

В ходе исследования с помощью зонда «Хаябуса-2» ученые получили образцы материи с астероида. После доставки его на Землю в лаборатории провели ряд испытаний. Для этого 16 частиц грунта нагрели до температуры около 1,8 тысячи градусов Цельсия. В результате были получены гелий, неон и аргон. По оценкам экспертов, возраст этих веществ может достигать 4,6 миллиарда лет, что означает их формирование еще до появления Солнечной системы.

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Исследователи считают, что образцы газа первоначально существовали в составе частиц алмазов и графитов, рассеянных в космическом пространстве. Затем они стали основой для зарождения крупного космического объекта, от которого впоследствии откололся астероид Рюгу.

В сентябре международная команда специалистов под руководством сотрудников Университета Тохоку представила новые доказательства возникновения жизни на Земле из космоса: на астероиде Рюгу нашли каплю воды.

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Елена Апазиди
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