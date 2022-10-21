Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 21 октября 2022Ценности

Показаны неопубликованные откровенные фото Клаудии Шиффер и Кейт Мосс из 1990-х

Откровенные снимки Клаудии Шиффер, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл из 1990-х покажут в Париже

Фото: Ellen von Unwerth / Triangle News / The Sun

Неопубликованные ранее откровенные фотографии знаменитых супермоделей покажут на выставке в Париже. Об этом сообщает The Sun.

На полароидных снимках, сделанных фотографом Эллен фон Унверт в 1990-х и 2000-х годах, запечатлены немецкая манекенщица Клаудия Шиффер, а также ее британские коллеги Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

На одном из них ныне 52-летняя Шиффер запечатлена в красном бюстгальтере и шляпе-цилиндре «Мисс Америка» на фоне бассейна, а на другом ныне 48-летняя Мосс в юности — в бикини на кровати. На третьем черно-белом кадре, который приводит издание, Шиффер и Кэмпбелл позируют в расстегнутых джинсовых жилетах на голое тело и спущенных брюках.

Известно, что после экспозиции в Париже фотографии отправятся в галерею Phillips в Лондоне.

Ранее в октябре младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти раскрыла сумму многомиллионного заработка на продаже фото в откровенных образах на платформе OnlyFans. Так, за год после регистрации на портале она получила 66 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Ее доход зависит от количества подписчиков, которые получают доступ к контенту за установленную плату.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Потолок цен на российскую нефть от G7 оказался почти бесполезным
Мобилизованный отец двоих детей погиб на Украине
Журналист-расследователь пропал после обыска ФБР в его квартире
Появились подробности отстранения Роналду от тренировок в «Манчестер Юнайтед»
Российские производители пожаловались на китайских конкурентов
В России захотели ужесточить наказание за проникновение в силовые ведомства
В недрах Земли заподозрили существование неизвестного вещества
Показаны неопубликованные откровенные фото Клаудии Шиффер и Кейт Мосс из 1990-х
Призванный вопреки отсрочке IT-специалист погиб в зоне спецоперации
ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.