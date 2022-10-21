Россиянам назвали условия выплаты компенсации при отказе в выезде за границу

Деньги за тур при отказе в выезде из России вернут при наличии подтверждающих документов

Российским туристам, которые получили отказ в выезде за границу по причине частичной мобилизации, могут вернуть деньги за тур при соблюдении ряда условий. Их назвали эксперты туристической отрасли в интервью «Известиям».

Отмечалось, что для не сумевших пересечь границу россиян предусмотрен механизм максимальной компенсации за удержанием фактически понесенных расходов. В Tez Tour уточнили, что размер выплаты в каждом случае рассчитывается индивидуально, в Anex Tour добавили, что возврат денег сделают только тому, у кого есть в наличии подтверждающие документы — уведомление от погранслужбы или повестка или выписка из воинской части, в которую мужчина был командирован.

«Если не выпускают мужа, который летит вдвоем с женой, то жене придется все-таки отправиться на отдых или потерять деньги. В данном случае такому путешественнику, скорее всего, вернут деньги за авиабилеты и частично — за отель и иные услуги туроператора (трансфер, страховку). Если жена поедет на отдых и заселится в отель, то мужу стоимость номера уже не компенсируют», — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

На горячей линии по вопросам частичной мобилизации пояснили, что если гражданин не получал повестку, но ему отказали в выезде за рубеж, то ему стоит обратиться в правоохранительные органы. «Пока до конца разбирательств не дошло, но перспективы этих дел крайне туманны. Ответственность на себя военкомат и погранслужба не взяли», — заметил Мурадян.

Ранее в октябре депутаты Госдумы от ЛДПР и «Новых людей» внесли законопроект, предлагающий дать мобилизованным гражданам России право на полный возврат средств за авиабилеты и туры.