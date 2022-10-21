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20:36, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Мясников высказался об американской медицине фразой «разум восторжествовал»

Мясников заявил о различиях в действии лекарств и течении болезней у темнокожих и белых

Фото: Lareised Leneseur / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что на фоне движения BLM (Black Lives Matter, «Жизни черных важны») американская медицина активно отрицала, что белые и темнокожие люди отличаются по некоторым медицинским параметрам. Однако недавно вышла статья, которая опровергает такой подход, сообщил доктор. В своем Telegram-канале доктор прокомментировал изменения в американской медицине словами «разум восторжествовал».

По словам доктора, медицине давно известно, что некоторые болезни, например гипертония или диабет, по-разному протекают у людей разных рас. Кроме того, они по-разному реагируют на одни и те же лекарства. «Если врач будет подходить к пациенту без учета этой разницы, то может причинить ему существенный вред», — сказал специалист.

Однако, по словам доктора, на фоне движения BLM американская медицина активно пыталась опровергнуть тот факт, что белые и темнокожие люди отличаются по некоторым медицинским параметрам. В результате чего стали появляться новые универсальные формулы расчета почечной функции и других показателей.

Но недавно в американской прессе вышла новая статья, которая опровергает такой подход, отметил он. «Видимо, разум восторжествовал — оказывается, при измерении температуры тела врач должен руководствоваться разными параметрами у белых и у черных. У темнокожих температура на градуснике может быть ниже, чем на самом деле», — сообщил Мясников со ссылкой на статью.

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Врач не уточнил, о какой именно статье идет речь, однако в сентябре американское издание The Hill опубликовало заметку с результатами исследования, свидетельствующими о разнице в измерении температуры у темнокожих и белых. Так, в исследовании, проведенном Университетом Эмори в штате Джорджия, ученые выяснили, что у чернокожих пациентов шансы обнаружить лихорадку с помощью лобного термометра были на 26 процентов ниже, чем с помощью орального термометра. При этом для белых пациентов существенных различий не было. Всего исследователи изучили данные двух тысяч чернокожих пациентов и двух тысяч белых пациентов за период с 2014 по 2021 год.

Отмечается, что лобные термометры могут быть менее точными у чернокожих пациентов, поскольку они измеряют температуру с помощью инфракрасного излучения, на что может влиять так называемая излучательная способность кожи. Излучательная способность кожи — это количество света, радиации и тепла, испускаемого кожей, на которое может влиять пигментация кожи, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Мясникова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» покусала обезьяна. Примата привели в студию перед обсуждением генетики и заболеваний, склонность к которым передается по наследству.

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Денис Савосин
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