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11:55, 21 октября 2022Экономика

Компании из «дружественных» стран массово покинули российский рынок

«СПАРК-Интерфакс»: с 2015 года из России ушли 70% компаний с иностранными совладельцами

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 2015 года в России стало вчетверо меньше компаний с иностранным участием — число таких предприятий упало на 70 процентов, до 26,7 тысячи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «СПАРК-Интерфакс».

В частности, названо число покинувших отечественный рынок компаний с немецкими корнями — за семь лет их стало меньше на 68 процента (1,8 тысячи). Уход компаний из «дружественных» стран оказался даже более массовым, чем у западных государств. По данным аналитиков, с 2015 года число компаний из КНР сократилось на 79 процентов (с 3,4 тысячи до 700), из Индии — на 87 процентов (с 339 до 43), из Турции — на 81 процентов (с 1,7 тысячи до 300).

Помимо оттока собственно иностранных компаний отмечен возврат российского бизнеса из офшорных юрисдикций. В процентном соотношении в России больше всего сократилось число фирм из Панамы и Британских Виргинских островов (на 85 процентов), а также Кипра (в четыре раза). Как пишет «Ъ», эта тенденция объясняется ужесточением российского законодательства (например, требованием отчетов о доходах контролируемых иностранных компаний) и пересмотром ряда соглашений об избежании двойного налогообложения (с Кипром) или даже их разрывом (с Нидерландами).

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До февраля 2022 года уход иностранных (не офшорные) компаний носил точечный характер, но после ввода войск в Украину Россию покинули сотни компаний — к октябрю число ушедших глобальных компаний достигло 317. «В полной мере оценить последствия исхода инвесторов из России можно будет только в будущем году», — считают в «СПАРК-Интерфакс».

В октябре стало известно, что крупный корейский производитель бытовой техники LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан. https://lenta.ru/news/2022/10/21/lg/ Как сообщил источник на рынке бытовой техники, руководство обсуждает возможность перевода на мощности узбекского Artel Electronics, а часть топ-менеджмента уже релоцирована в Ташкент.

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Софья Ермакова
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