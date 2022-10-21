Цены на газ на бирже ICE упали на 12% до 1152 долларов за тысячу кубометров

21 октября газ в Европе резко подешевел — в ходе торгов на лондонской биржe ICE стоимость ноябрьских фьючерсов опускалась на 12 процентов, до 1152 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:05 по московскому времени падение замедлилось до 1209,3 за тысячу кубометров (минус 7,6 процента). Динамика приводится от цены закрытия торгов предыдущего дня — 1308,5 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики заявили, что стоимость газа в Европе падает в связи с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных хранилищ (ПХГ). К 13 октября в них закачали почти 100 миллиардов кубометров газа, свитедельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Уровень заполненности достиг 91,56 процента, что соответствует 99 миллиардам кубометров. У стран с наибольшим совокупным объемом газохранилищ уровень заполненности еще выше. Так, в Германии он достиг 94,97 процента, в Италии — 93,27 процента, во Франции — 98,27 процента, в Нидерландах — 93,27 процента.