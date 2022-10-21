В Белом доме заявили о переговорах с Маском на тему свободного интернета в Иране

Белый дом ведет переговоры с Маском о создании спутникового интернета в Иране

Белый дом ведет переговоры с основателем Tesla и SpaceX, миллиардером Илоном Маском о создании спутникового интернет-сервиса Starlink в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В администрации уверены, что спутниковая широкополосная связь может помочь иранцам обойти ограничения режима на доступ к интернету и некоторым платформам социальных сетей.

В сентябре Министерство финансов США выпустило руководство, расширяющее спектр интернет-услуг, доступных иранцам, несмотря на санкции в отношении страны. Чиновники заявили, что этот шаг поможет иранцам получить доступ к инструментам, которые могут быть использованы для обхода государственного наблюдения.

Решение было принято на фоне протестов по всей республике после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку, которая вышла на улицу в платке, задержали, обвинив в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.