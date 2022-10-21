Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 21 октября 2022Мир

В Белом доме заявили о переговорах с Маском на тему свободного интернета в Иране

Белый дом ведет переговоры с Маском о создании спутникового интернета в Иране

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Белый дом ведет переговоры с основателем Tesla и SpaceX, миллиардером Илоном Маском о создании спутникового интернет-сервиса Starlink в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В администрации уверены, что спутниковая широкополосная связь может помочь иранцам обойти ограничения режима на доступ к интернету и некоторым платформам социальных сетей.

В сентябре Министерство финансов США выпустило руководство, расширяющее спектр интернет-услуг, доступных иранцам, несмотря на санкции в отношении страны. Чиновники заявили, что этот шаг поможет иранцам получить доступ к инструментам, которые могут быть использованы для обхода государственного наблюдения.

Решение было принято на фоне протестов по всей республике после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку, которая вышла на улицу в платке, задержали, обвинив в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка ее доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине
Минюст признал иноагентом продюсера Роднянского
На Украину возрос поток наемников
Капризов стал лидером НХЛ по одному из показателей
Глава СКР поручил проверить нападение на генконсульство РФ в Лейпциге
Жительница Подмосковья выпала с пятого этажа и выжила
В США продадут дом знаменитого спортивного комментатора
Россиян предупредили об опасном хрусте в некоторых суставах
В России понадеялись на разъяснения от США об учениях НАТО
Телеведущая случайно оголила грудь на съемках рекламы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.