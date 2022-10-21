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01:30, 21 октября 2022Россия

Кадыров прокомментировал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Глава Чечни Кадыров предложил увеличить штрафы за пропаганду ЛГБТ в новом законопроекте
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia/ Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды и предложил увеличить штрафы, прописанные в нем.

«Размер штрафов можно смело поднять еще выше. Мы в ответе за наших детей, поэтому они должны расти в среде, где нет ни одного намека на подобную омерзительную заразу», — заявил он.

Кадыров поддержал инициативу, добавив, что Россия идет по пути «духовного и общественного оздоровления». Он выразил мнение, что подобный законопроект следовало внести в Госдуму еще раньше.

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ внесли в Госдуму 20 октября. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, демонстрации ЛГБТ-информации и сведений, побуждающих к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, а также в кино и рекламе. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты рассмотрят законопроект 27 октября.

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Марина Совина
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