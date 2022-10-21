Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении

Минобороны заявило, что российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Российские войска пресекли попытку наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 21 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник небольшими группами предпринял атаку на российские позиции в районе Времевского выступа. В результате наступление ВСУ было отражено, а украинские военнослужащие отброшены на исходные позиции. По словам Конашенкова, Украина потеряла в столкновении более 40 бойцов, два танка, три бронемашины и пять пикапов.

Он добавил, что Вооруженные силы России также сорвали две попытки наступления ротных тактических групп ВСУ на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Кроме того, российские военные пресекли очередную попытку противника форсировать реку Жеребец на красно-лиманском направлении.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6685 единиц военной автомобильной спецтехники, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 5939 бронемашин, 383 зенитных ракетных комплекса, 2302 беспилотника, 324 самолета и 162 вертолета.

Ранее ведомство показало видео, на котором дроны-камикадзе Воздушно-десантных войск России наносят удар по технике ВСУ. На записи видно атаку по гаубице «Мста-Б», радиолокационным комплексам, танку и бронированным автомобилям противника.