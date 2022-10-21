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13:33, 21 октября 2022Россия

Российские войска отразили наступление ВСУ на запорожском направлении

Минобороны заявило, что российские войска отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска пресекли попытку наступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в пятницу, 21 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник небольшими группами предпринял атаку на российские позиции в районе Времевского выступа. В результате наступление ВСУ было отражено, а украинские военнослужащие отброшены на исходные позиции. По словам Конашенкова, Украина потеряла в столкновении более 40 бойцов, два танка, три бронемашины и пять пикапов.

Он добавил, что Вооруженные силы России также сорвали две попытки наступления ротных тактических групп ВСУ на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. Кроме того, российские военные пресекли очередную попытку противника форсировать реку Жеребец на красно-лиманском направлении.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6685 единиц военной автомобильной спецтехники, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 5939 бронемашин, 383 зенитных ракетных комплекса, 2302 беспилотника, 324 самолета и 162 вертолета.

Ранее ведомство показало видео, на котором дроны-камикадзе Воздушно-десантных войск России наносят удар по технике ВСУ. На записи видно атаку по гаубице «Мста-Б», радиолокационным комплексам, танку и бронированным автомобилям противника.

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Константин Лысяков
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