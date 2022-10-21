Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 21 октября 2022Бывший СССР

Украина перейдет на систему логистики НАТО

Минобороны Украины заявило, что Киев перейдет на систему логистики НАТО LOGFAS

Фото: Eric Vidal / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут на автоматизированную систему логистики НАТО LOGFAS, заявили в министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

Как отметили в военном ведомстве, переход осуществят в рамках реформы оборонных закупок.

«Программа станет одним из главных инструментов цифровизации логистики в вооруженных силах и обеспечит логистическое планирование не только международной помощи», — рассказали в минобороны Украины.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022

Там также сообщили, что уже сейчас подготовлено около 300 операторов LOGFAS, еще 350 рабочих мест планируют развернуть к сентябрю, что позволит охватить планированием «все уровни от стратегического командования до уровня бригады».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев де-факто уже вступил в НАТО. «На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся», — резюмировал чиновник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Российскую делегацию не пустили в США на конференцию МАГАТЭ
Россияне массово заинтересовались переездом в одну страну
Стюардесса опровергла хитрый лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете
Стало известно о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод под Белгородом
Макрон обвинил США в наживе на европейцах
Японская инфляция побила рекорд за 30 лет
Глава приграничного российского региона подтвердил возгорание после обстрела ВСУ
Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш Москвы и Петербурга
ВСУ целились в российский энергообъект и попали в лакокрасочный завод
Патриарх Кирилл рассказал о прошедшем 48 тюрем родственнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.