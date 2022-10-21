Украина перейдет на систему логистики НАТО

Минобороны Украины заявило, что Киев перейдет на систему логистики НАТО LOGFAS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут на автоматизированную систему логистики НАТО LOGFAS, заявили в министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

Как отметили в военном ведомстве, переход осуществят в рамках реформы оборонных закупок.

«Программа станет одним из главных инструментов цифровизации логистики в вооруженных силах и обеспечит логистическое планирование не только международной помощи», — рассказали в минобороны Украины.

Там также сообщили, что уже сейчас подготовлено около 300 операторов LOGFAS, еще 350 рабочих мест планируют развернуть к сентябрю, что позволит охватить планированием «все уровни от стратегического командования до уровня бригады».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев де-факто уже вступил в НАТО. «На фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти доводы скоро закончатся», — резюмировал чиновник.