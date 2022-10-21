Стало известно об отказе Медведева в молодости сменить спортивное гражданство

Экс-тренер Медведева заявил об отказе россиянина в молодости менять спортивное гражданство

Бывший тренер теннисиста Даниила Медведева Жан-Рене Лиснар рассказал, что россиянин в молодости получал предложения сменить спортивное гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лиснар заявил, что Медведев отказался принимать предложения. «Как я понимаю, он всегда гордился тем, что играет за Россию. По опыту работы с русскими знаю, что у них принадлежность к своей стране — в коже, в крови», — отметил экс-тренер.

Медведев переехал во Францию в 2014 году. Сейчас теннисист проживает в Монако.

Медведев занимает четвертое место в текущем рейтинге лучших теннисистов мира. Он возглавлял список Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов. На счету спортсмена победа на US Open в 2021 году.